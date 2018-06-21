Украина

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Украинцы получили безвиз с Антигуа и Барбуды

Украинцы получили безвиз с Антигуа и Барбуды
С правительством Антигуа и Барбуды заключено соглашение о взаимной отмене визовых требований.
«29 июня 2018 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований», – сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

Согласно подписанным документам граждане Украины, имеющие действительные проездные документы (дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка, удостоверение личности на возвращение в Украину), въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Граждане Украины, которые собираются въехать на территорию Антигуа и Барбуду на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки должны получать визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

Отметим, что до 29 июня виза для въезда на Антигуа и Барбуду гражданам Украины не требовалась при условии нахождения в стране сроком не более 30 дней.

Антигуа и Барбуда – островное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Является членом Содружества и Организации американских государств. Во главе государства находится королева Великобритании Елизавета II, представленная генерал-губернатором.

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