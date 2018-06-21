Сколько человек в Европе работают на дому 21 июня 2018 г. источник 0 0

В странах – членах Евросоюза в 2017 году 5,0% занятых лиц в возрасте от 15 до 64 лет обычно работали из дома.

Как свидетельствуют данные Eurostat, самый высокий показатель зафиксирован в Нидерландах (13,7%), далее следуют Люксембург (12,7%) и Финляндия (12,3%), меньше всего таких работников было в Болгарии (0,3%) и Румынии (0,4%). Работа дома была несколько более распространенной в зоне евро (5,7% работающих), чем в ЕС в целом.



Процент работающих в ЕС, иногда работающих дома, постоянно увеличивается в течение многих лет – с 7,7% в 2008 году до 9,6% в 2017 году, хотя в прошлом году этот показатель несколько уменьшился по сравнению с 2016 годом (9,8%).



В ЕС, как правило, работают дома больше самозанятых лиц (18,1%), нежели наемных работников (2,8%).



В 2017 году чуть больше женщин в ЕС обычно работали из дому (5,3%), чем мужчин (4,7%). Однако в некоторых государствах-членах эта ситуация была обратной. Это было заметно в основном в Нидерландах (14,7% мужчин по сравнению с 12,6% женщин) и Дании (9,5% против 7,6%).



Статистика также свидетельствует, что частота работы из дома растет с возрастом. Только 1,6% людей в возрасте 15–24 лет обычно работали из дома в 2017 году, среди работников в возрасте 25–49 лет этот показатель составил 4,7%, а среди 50–64-летних – 6,4%.