В Украине создадут две новые авиакомпании
21 июня 2018 г.
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В Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом.
"Мы близки к завершению создания ещt двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Напомним, в феврале Омелян заявил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.
В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которую анонсировал Омелян.
Планировалось, что авиакомпания начнет регулярные полеты в апреле 2018 года. Однако только в конце мая начали выполняться чартерные рейсы. В SkyUp обещают запустить регулярные рейсы в июле.