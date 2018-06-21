Украина

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В Украине создадут две новые авиакомпании

В Украине создадут две новые авиакомпании
В Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом.
"Мы близки к завершению создания ещt двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, в феврале Омелян заявил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.

В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которую анонсировал Омелян.

Планировалось, что авиакомпания начнет регулярные полеты в апреле 2018 года. Однако только в конце мая начали выполняться чартерные рейсы. В SkyUp обещают запустить регулярные рейсы в июле.

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