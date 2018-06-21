В Украине создадут две новые авиакомпании 21 июня 2018 г. источник 0 0

В Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом.

"Мы близки к завершению создания ещt двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.



Напомним, в феврале Омелян заявил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.



В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которую анонсировал Омелян.



Планировалось, что авиакомпания начнет регулярные полеты в апреле 2018 года. Однако только в конце мая начали выполняться чартерные рейсы. В SkyUp обещают запустить регулярные рейсы в июле.