Украинцам до 1 июля придут счета по налогу на недвижимость 21 июня 2018 г. источник 0 0

Украинцы до 1 июля получат уведомления-решения Государственной фискальной службы о начисленной сумме налога на недвижимость, который необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления.

По информации ГФС, ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, однако законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества: 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества, 120 квадратных метров для жилых домов, 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).



Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов - 600 квадратных метров. Также не распространяются льготы на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.



В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога - с 3% до 1,5%. Также сообщается, что по состоянию на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель был в четыре раза ниже - около 30 млн грн.



Напомним, налог на недвижимость был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Им облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).



В 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.



В 2018 году налогоплательщики платят налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за отчетный 2017 год.