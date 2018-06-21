Маленькую харьковчанку обнаружили в море на матраце с умершим отцом 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Несчастный случай с туристами из Харькова произошел 19 июня около 19:00 на Федотовой косе в Кирилловке (Якимовский р-н), в районе базы отдыха "Троя".

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, отдыхающая на пляже женщина обратилась в прокат гидроциклов с просьбой проверить, не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матраце. Сотрудник проката на гидроцикле в 50 метрах от берега увидел 9-летнюю девочку. Ребенок держался за своего отца, который не подавал признаков жизни. Малышку доставили на берег. Ее 39-летнего отца спасти не удалось.



Тело мужчины передали сотрудникам Нацполиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину его смерти.