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Маленькую харьковчанку обнаружили в море на матраце с умершим отцом

Маленькую харьковчанку обнаружили в море на матраце с умершим отцом
Несчастный случай с туристами из Харькова произошел 19 июня около 19:00 на Федотовой косе в Кирилловке (Якимовский р-н), в районе базы отдыха "Троя".
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, отдыхающая на пляже женщина обратилась в прокат гидроциклов с просьбой проверить, не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матраце. Сотрудник проката на гидроцикле в 50 метрах от берега увидел 9-летнюю девочку. Ребенок держался за своего отца, который не подавал признаков жизни. Малышку доставили на берег. Ее 39-летнего отца спасти не удалось.

Тело мужчины передали сотрудникам Нацполиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину его смерти.

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