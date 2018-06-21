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На Гоа будут штрафовать туристов за алкоголь на пляжах и ночные купания

На Гоа будут штрафовать туристов за алкоголь на пляжах и ночные купания
Власти индийского штата Гоа планируют штрафовать туристов за купание после захода солнца и распитие алкоголя на пляжах.
Решение о таких мерах было принято  в связи с увеличением числа преступлений с участием иностранцев, включая изнасилования. Отмечается, что накануне открытия туристического сезона обсуждаются также и другие ограничения.

"Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", - рассказал министр Манохар Аджаонкар.

По его словам, на пляжах будут размещены информационные стенды с правилами поведения на воде. Также департамент  наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в том числе, в ночное время.

Также планируется ввести штрафы для туристов, употребляющих алкоголь и использующих моторные транспортные средства на пляжах.

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