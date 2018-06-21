На Гоа будут штрафовать туристов за алкоголь на пляжах и ночные купания 21 июня 2018 г. источник 0 0

Власти индийского штата Гоа планируют штрафовать туристов за купание после захода солнца и распитие алкоголя на пляжах.

Решение о таких мерах было принято в связи с увеличением числа преступлений с участием иностранцев, включая изнасилования. Отмечается, что накануне открытия туристического сезона обсуждаются также и другие ограничения.



"Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", - рассказал министр Манохар Аджаонкар.



По его словам, на пляжах будут размещены информационные стенды с правилами поведения на воде. Также департамент наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в том числе, в ночное время.



Также планируется ввести штрафы для туристов, употребляющих алкоголь и использующих моторные транспортные средства на пляжах.