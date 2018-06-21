Политика

  • 206
    •  / 

Петр Порошенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным

Петр Порошенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным
Президент Украины Петр Порошенко призвал российского коллегу Владимира Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко провел телефонный разговор с Путиным.

Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Также Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части вопросов безопасности Минских договоренностей.

Была также отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.

Напомним, 9 июня Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных.

15 июня  украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

19 июня Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2630.54 грн
100 EUR 3035.11 грн
10 RUB 4.1239 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи