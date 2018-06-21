Петр Порошенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным 21 июня 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко призвал российского коллегу Владимира Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко провел телефонный разговор с Путиным.



Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.



Также Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части вопросов безопасности Минских договоренностей.



Была также отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.



Напомним, 9 июня Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных.



15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.



Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.



19 июня Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.