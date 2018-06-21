Украина

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Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности

Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности
Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности Украины» (№ 8068).
За данное решение проголосовали 248 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракция "Оппозиционного блока" и группа "Видродження", из группы «Воля народа» проголосовал один депутат, из Радикальной партии - трое.

Законом определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое правовое пространство, в сфере безопасности; членство в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

В законе сказано, что угрозы национальной безопасности Украины и соответствующие приоритеты государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны определяются в Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии кибербезопасности Украины, других документах по вопросам национальной безопасности и обороны, которые одобряются Советом национальной безопасности и обороны и утверждаются указами президента Украины.

В законе говорится о гражданском контроле, в частности о состоянии правопорядка в органах сектора безопасности и обороны, их укомплектованности, оснащенности современным вооружением, военной и специальной техникой, обеспеченности необходимыми запасами материальных средств и готовности к выполнению задач по назначению в мирное время и в особый период; эффективности использования ресурсов, в частности бюджетных средств, органами сектора безопасности и обороны.

Законом определено, над какими сферами осуществляют контроль президент Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Верховная Рада, Кабинет министров. В законе определено, что общественные объединения могут, в частности, получать от государственных органов информацию по вопросам деятельности составляющих сектора безопасности и обороны, кроме информации с ограниченным доступом; проводить общественную экспертизу проектов законов, решений, программ, представлять свои выводы и предложения для рассмотрения соответствующим государственным органам.

Сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности.

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