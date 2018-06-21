Харьков

  • 354
    •  / 

В Харькове учителя поспорят с министром образования

В Харькове учителя поспорят с министром образования
Конференция EdCamp Ukraine пройдет 2-4 июля в Харькове.
Как сообщили организаторы, участие в ней примут около 1 тыс. педагогов из 16 стран мира. Среди почетных гостей - соучредитель мирового движения EdCamp (32 страны) Хадли Фергюсон, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, советник шести министров образования Израиля Яков Гехт.

В частности, в конце первого дня конференции состоится открытая дискуссия учителей с Гриневич. Ее будет модерировать телеведущая канала 1 + 1 и куратор премии Global Teacher Prize Ukraine Наталья Мосейчук.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2630.54 грн
100 EUR 3035.11 грн
10 RUB 4.1239 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи