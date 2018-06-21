В Харькове учителя поспорят с министром образования 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Конференция EdCamp Ukraine пройдет 2-4 июля в Харькове.

Как сообщили организаторы, участие в ней примут около 1 тыс. педагогов из 16 стран мира. Среди почетных гостей - соучредитель мирового движения EdCamp (32 страны) Хадли Фергюсон, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, советник шести министров образования Израиля Яков Гехт.



В частности, в конце первого дня конференции состоится открытая дискуссия учителей с Гриневич. Ее будет модерировать телеведущая канала 1 + 1 и куратор премии Global Teacher Prize Ukraine Наталья Мосейчук.