В Харькове открыли памятную доску выдающемуся инженеру

Открытие мемориальной доски главному инженеру проекта канализации Харькова Илье Абрамовичу состоялось сегодня, 21 июня, на административном здании Городских очистных сооружений №1 КП "Харьковводоканал" (ул.Биологическая, 1).

Абрамович родился в 1930 г. в Харькове. Окончил Харьковский инженерно-строительный институт.



Абрамович - украинский специалист по водоснабжению и водоотведению, главный инженер проекта канализации глубокого заложения Харькова, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор, академик Инженерной академии Украины. Автор более 200 научных трудов и четырех монографий об истории водоотведения Харькова.

Мемориальной доску установили на здании, где с 1991 года Абрамович работал директором института "УкркоммунНИИпрогресс" (ул.Биологическая,1, Городские очистные сооружения №1). Институт проектировал главную насосную станцию, Диканевские очистные сооружения, канализацию глубокого заложения Харькова.