Происшествия

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Потасовку в горсовете квалифицировали как хулиганство

Потасовку в горсовете квалифицировали как хулиганство
По факту хулиганских действий под стенами Харьковского горсовета открыто уголовное производство.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел полиции 20 июня в 10.10. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Когда шло следствие, в полицию обратился заместитель городского головы и группа депутатов одной из партий с заявлениями относительно хулиганских действий со стороны неизвестных лиц. Их зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений и присоединили к материалам уголовного производства, открытого 20 июня по факту хулиганства.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, участников конфликта и свидетелей. Следственные действия продолжаются.

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