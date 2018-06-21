Потасовку в горсовете квалифицировали как хулиганство

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел полиции 20 июня в 10.10. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Когда шло следствие, в полицию обратился заместитель городского головы и группа депутатов одной из партий с заявлениями относительно хулиганских действий со стороны неизвестных лиц. Их зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений и присоединили к материалам уголовного производства, открытого 20 июня по факту хулиганства.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, участников конфликта
и свидетелей. Следственные действия продолжаются.