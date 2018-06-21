Под Харьковом построят крупный комплекс для коров

ООО "Агрофирма "Песчанская" (Харьковская область) планирует увеличить количество поголовья крупного рогатого скота.

Агрофирма "Песчанская" реализует молоко сорта экстра на Кременчугский гормолокозавод (ТМ "Данон"), комбинат "Приднепровский" (ТМ "Злагода"), "Сандора", Харьковский молочный комбинат. Имеет статус племенного репродуктора по разведению коров черно-пестрой породы. 98% коров в хозяйстве - чистокровной голштинской породы.

Как рассказал в интервью журналу The Ukrainian Farmer главный ветеринарный врач Константин Джуман, в ближайшее время начнется строительство второго комплекса закрытого типа с кросс-вентиляцией, где животные будут находиться от рождения до вывоза на убой. Сейчас в хозяйстве содержится 2 тыс. 155 коров, из них 1 тыс. 22 - дойные.Планируется также построить перерабатывающий цех для изготовления молочной продукции под собственной торговой маркой.