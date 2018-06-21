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В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии

В Украине зарегистрирован второй случай дифтерии
В городе Рубежное в Луганской области зафиксировали второй случай дифтерии с начала 2018 года.
Как сообщила в комментарии Захид.net начальник отдела коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Ольга Захарченко, второй случай заболевания дифтерией зафиксировали 8 июня.

"Заболел мужчина, 1982 года рождения. В инфекционное отделение был госпитализирован 11 июня. Ему сразу ввели противодифтерийную сыворотку и сейчас у него уже есть положительная динамика", – рассказала Захарченко.

В Минздраве напомнили, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинировать детей и ревакцинировать взрослых.

Утверждается, что вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется всем бесплатно. При этом уровень вакцинации против дифтерии остается низким – лишь половина детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 месяцев прошлого года, и менее половины взрослых.

Ранее в Минздраве сообщили, что сейчас в наличии есть 900 доз противодифтерийной сыворотки. Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть. Даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. При этом количество вакцин составляет более 6 млн.

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