Культура

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На Закарпатье начались съемки экшена «Захар Беркут»

На Закарпатье начались съемки экшена «Захар Беркут»
На Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут".
Как сообщает пресс-служба Госкино, в съемках фильма по мотивам одноименной повести Ивана Франко примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

Отмечается, что фильм создается компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссером ленты стал Ахтем Сеитаблаев. Вместе с ним в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. Продюсерами фильма с американской стороны станут Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз. Партнером и консультантом фильма является Международный Фонд Ивана Франко.

Завершить съемочный процесс планируют в конце августа, премьера состоится в 2019 году.

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