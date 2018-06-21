На Закарпатье начались съемки экшена «Захар Беркут» 21 июня 2018 г. источник 0 0

На Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут".

Как сообщает пресс-служба Госкино, в съемках фильма по мотивам одноименной повести Ивана Франко примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.



Отмечается, что фильм создается компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Режиссером ленты стал Ахтем Сеитаблаев. Вместе с ним в качестве сорежиссера над фильмом работает Джон Винн. Продюсерами фильма с американской стороны станут Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз. Партнером и консультантом фильма является Международный Фонд Ивана Франко.



Завершить съемочный процесс планируют в конце августа, премьера состоится в 2019 году.