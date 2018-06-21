Харьков

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КП «Харьковводоканал» получит новую спецтехнику

КП «Харьковводоканал» получит новую спецтехнику
Новую специальную технику для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения планируется закупить для КП «Харьковводоканал».
Как отметил заместитель директора Комлекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко, автопарк предприятия обновляется регулярно, но спецтехники все равно не хватает.

«Наше предприятие выполняет большие объемы работ на сетях водоснабжения и водоотведения, поэтому мы постоянно нуждаемся в спецтехнике и новом оборудовании», - отметил Игорь Вороненко.

В свою очередь мэр Геннадий Кернес сообщил, что уже в этом году за бюджетные средства для предприятия будет приобретена необходимая техника, передает сайт Харьковского горсовета.

«Это будет техника нового поколения, которая даст возможность без разрытий менять коммуникации. Также на предприятии будут применять современные материалы – трубы из сшитого полиэтилена. И самое главное - это позволит проводить ремонтные и аварийные работы очень чисто, аккуратно и в срок», - сказал городской голова.

Напомним, в 2016 году для КП «Харьковводоканал» было закуплено 19 единиц новой техники, среди них - 9 экскаваторов JCB и 10 специальных аварийно-ремонтных автомобилей. В 2017 году автопарк предприятия пополнился еще на 23 единицы техники.

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