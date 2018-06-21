Политика

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У Олега Сенцова возникли проблемы с почками и сердцем

У Олега Сенцова возникли проблемы с почками и сердцем
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него проблемы с почками и сердцем.
«Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра», - сообщила она.

Она подчеркнула, что на 26-й день голодовки у Олега случился криз и его отвезли в больницу за пределами колонии.

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«Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления», - сказала Денисова.

Она добавила, что по словам адвоката, в любой момент криз может повториться.

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