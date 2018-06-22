В Харькове движение транспорта по улице Гвардейцев Широнинцев будет временно запрещено 22 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев - на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы – будет запрещено ежедневно с 9:00 до 17:00 22 и 23 июня.