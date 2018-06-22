В Харькове движение транспорта по улице Гвардейцев Широнинцев будет временно запрещено

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим пр. Тракторостроителей и ул. Академика Павлова.
На время работ автобусы будут курсировать так:
№55э, 247э:
ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;
№107э, 206э, 259э, 294э:
ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Бучмы - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.
Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев - на участке от ул. Валентиновской до Северной Салтовки. Поэтому часть из них изменит маршрут следующим образом:
№31:
602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;
№35:
ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская (ст. м. «Студенческая») - ул. Барабашова - ул. Героев Труда - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;
троллейбус №42
– курсировать не будет.