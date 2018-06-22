Харьков

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В Харькове движение транспорта по улице Гвардейцев Широнинцев будет временно запрещено

В Харькове движение транспорта по улице Гвардейцев Широнинцев будет временно запрещено
Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев - на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы – будет запрещено ежедневно с 9:00 до 17:00 22 и 23 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим пр. Тракторостроителей и ул. Академика Павлова.

На время работ автобусы будут курсировать так:

№55э, 247э:  ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту;

№107э, 206э, 259э, 294э: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Бучмы - ул. Гвардейцев Широнинцев и далее по маршруту.

Кроме того, будет запрещено  движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев - на участке от ул. Валентиновской до Северной Салтовки. Поэтому часть из них изменит маршрут следующим образом:

№31: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская (ст. м. «Студенческая») - ул. Барабашова - ул. Героев Труда - ул. Барабашова - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

троллейбус №42 – курсировать не будет.

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