Харьков

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В Харькове открыли офис Turkish Airlines

В Харькове открыли офис Turkish Airlines
Официальное открытие офиса Turkish Airlines состоялось в Харькове по адресу: пл. Павловская, 2.
Как сообщил вице-президент Turkish Airlines по продажам в Восточной Европе и на Балканах Эмре Меневше, первый рейс авиакомпании в Харьков был осуществлен 30 марта 2017 года. На сегодняшний день Харьков является важным пунктом для турецкой авиакомпании, поскольку это один из самых больших по численности населения городов в стране, передает сайт Харьковского горсовета.

«Основная наша задача - удовлетворить потребности жителей Харькова во время путешествий в более чем 300 направлениях по всему миру. Мы признательны городской власти за постоянную поддержку и успешное сотрудничество, а также нашим пассажирам!» - сказал Эмре Меневше.

Авиакомпания Turkish Airlines (основана 20 мая 1993 года) совершает рейсы в 120 стран мира по 302 направлениям в Европе, Азии, Африке и Америке. Главный хаб «Turkish Airlines» расположен в Международном аэропорту имени Ататюрка (Стамбул), второстепенные хабы - Международный аэропорт Эсенбога (Анкара) и Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен (Стамбул). В штате компании - около 13 тыс. сотрудников. С 1 апреля 2008 года «Turkish Airlines» стала членом Star Alliance. Средний возраст авиасуден «Turkish Airlines» - не более трех лет. Компания владеет современным центром подготовки экипажа. Авиакомпания имеет награды как лучшая авиакомпания Европы, лучшая авиакомпания Южной Европы и награду «Лучшее Премиальное Место Авиакомпании Экономкласса» в мире. В 2013 году авиакомпанию признали лучшей, работающей в Украине.

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