В Харькове открыли офис Turkish Airlines

Официальное открытие офиса Turkish Airlines состоялось в Харькове по адресу: пл. Павловская, 2.

Авиакомпания Turkish Airlines (основана 20 мая 1993 года) совершает рейсы в 120 стран мира по 302 направлениям в Европе, Азии, Африке и Америке. Главный хаб «Turkish Airlines» расположен в Международном аэропорту имени Ататюрка (Стамбул), второстепенные хабы - Международный аэропорт Эсенбога (Анкара) и Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен (Стамбул). В штате компании - около 13 тыс. сотрудников. С 1 апреля 2008 года «Turkish Airlines» стала членом Star Alliance. Средний возраст авиасуден «Turkish Airlines» - не более трех лет. Компания владеет современным центром подготовки экипажа. Авиакомпания имеет награды как лучшая авиакомпания Европы, лучшая авиакомпания Южной Европы и награду «Лучшее Премиальное Место Авиакомпании Экономкласса» в мире. В 2013 году авиакомпанию признали лучшей, работающей в Украине.