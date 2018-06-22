Харьков

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Где будет располагаться харьковский ситуационный центр

Где будет располагаться харьковский ситуационный центр
Городской ситуационный центр будет располагаться недалеко от Международного аэропорта «Харьков».
Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, ситуационный центр – это часть работы по созданию целой системы безопасности города, направленной на то, чтобы каждый харьковчанин чувствовал себя защищенным.

Игорь Терехов сообщил, что после консультаций с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, экспертами по безопасности компании Guliani Security & Safety и посещения подобного центра в Нью-Йорке была сформирована примерная концепция будущего центра в Харькове, и теперь дан старт работам. Эксперты GSS приедут в город и будут вместе с харьковчанами поэтапно работать над созданием центра. Специалисты разделятся на группы по направлениям - полиция, пожарные, городские службы, IT и т.д. - и будут обмениваться идеями,  чтобы прийти к единой концепции и подготовить людей к работе, передает сайт Харьковского горсовета

Игорь Терехов напомнил, что центр будет координировать работу служб экстренного реагирования, спасателей, патрульной полиции, компаний «Харьковоблэнерго», «Харьковгоргаз», коммунальных предприятий. Это будет максимально функциональное учреждение с современным программным обеспечением. Место возле аэропорта было выбрано с учетом обязательных критериев: локация должна быть недалеко от аэропорта, ведущих магистралей, он не может быть расположен в центральной части города.

Также в ситуационном центре будет находиться диспетчерский пункт, чтобы человек мог позвонить по одному номеру телефона и сразу же получить ответную реакцию всех подразделений. Задача диспетчеров будет состоять в распределении звонков по разным службам.

«Полиция полностью готова и поддерживает создание ситуационного центра. Их локальный центр будет объединен компьютерными сетями и единой базой данных с ситуационным центром», - сообщил первый вице-мэр.

Со своей стороны директор компании Guliani Security & Safety (США) Джон Хувейн отметил, что нужно понимать, что патрульная полиция, пожарные не изменят мест своей дислокации: они будут выезжать не из ситуационного центра, а со своих участков. Центр позволит координировать их работу и научит их совместно реагировать в экстренных ситуациях. Сюда же относится не только работа ГСЧС, правоохранителей, но и всех служб, которые могут помочь, например, в условиях природных катаклизмов – сильных снегопадов, при аномально высоких температурах, когда людям становится плохо на улице.

«Этот центр учит и дает возможность разным службам реагировать вместе и быстро. Все службы знают, как работать. Мы не будем их этому учить, но проблема в том, что они не знают, как вместе реагировать на разные ситуации. А что центр делает? Он объединяет их в одну структуру. Стоя на улице, глава полиции и глава спасательной службы не могут принимать совместных решений. В цивилизованных странах их представители докладывают командирам о происходящем, и принятие решений происходит именно в ситуационном центре. Также среди задач центра - проведение тренингов по предотвращению чрезвычайных ситуаций и реагированию на них. Сотрудники центра собирают все службы – спасателей, полицию - и моделируют разные происшествия. Я посетил около 120 стран, и в каждом современном городе работает такая структура. Это сделает эффективнее работу городской власти, потому что людям предоставляются эффективные услуги, они знают, что защищены», - сообщил Джон Хувейн.

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