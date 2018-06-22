Экономика

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В Privat24 встроили «Помощь автомобилистам»

В Privat24 встроили «Помощь автомобилистам»
В мобильном приложении Privat24 Android появилась функция экстренной помощи водителям, реализованная совместно с British Auto Club.
Теперь связаться с круглосуточной поддержкой, чтобы вызвать техпомощь в любую точку Украины, можно одним касанием. Как отмечают в банке, новый сервис обеспечит оказание помощи в дороге в течение максимум 30–40 минут. Профессиональный экипаж техпомощи установит запасное колесо, откроет замок двери, доставит нужный вид топлива, подзарядит аккумулятор, а при необходимости – эвакуирует автомобиль на СТО.

«Воспользоваться услугой очень просто, – говорит руководитель направления E-commerce ПриватБанка Кристина Кармазина. – Для этого достаточно зайти в Privat24, категория «Транспорт»/«Помощь водителю», затем «нажать» кнопку на экране смартфона и тем самым подать заявку на оказание помощи. В течение двух минут вам перезвонит оператор, согласует все детали и отправит экипаж профильных экспертов. При этом водителю даже не придется уточнять, где именно он находится, – мобильное приложение через GPS определит его местоположение».

По данным British Auto Club, чаще всего украинцы пользуются службой автоассистанса для вызова эвакуатора при поломке или ДТП, а также решения проблем пробитых колес – 67% обращений. Практически каждый третий (29%) пользователь сервиса вызывает специалистов для подзарядки аккумулятора и аварийного открытия дверей. Около 4% автомобилистов пользуются автоассистансом для доставки топлива.

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