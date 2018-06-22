Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 22 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.18 г.



Киевский район:

ул. Барабашова, 38-а до 20:00 22.06.18 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №1,2) до 17:00 22.06.18 г.; ул. Халтурина, 52 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 33, ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №6, стояк) до 20:00 22.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 22.06.18 г.



Основянский район:

ул. Машинистов, 8-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.18 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 136 (п. №3, стояк) до 20:00 22.06.18 г.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 191, 193, 193-а, 193-б, 195-д, 197, 199-в, 201,195, 195-г, 195-д, 199-б, 199-г, 201-а, 197-а, 197-б, 197-в, 197-г до 17:00 22.06.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Бакулина (ч/с); ул. 23 Августа, 6 (стояк) до 20:00 22.06.18 г.