Харьковская полиция устроила «налет» на АЗС 22 июня 2018 г. источник 0 0

​Харьковская полиция провела учения. Силовики отработали совместные действия во время "вооруженного разбойного нападения на АЗС" и задержания злоумышленников в рамках проведения операции "Сирена".

Согласно легенде, 21 июня на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской неизвестные совершили разбойное нападение на АЗС. Двое вооруженных мужчин на автомобиле напали на автозаправочную станцию, завладели деньгами и скрылись места происшествия.



После полученного сообщения был введен в действие специальный оперативный план под условным названием "Сирена" и собран по тревоге личный состав. Получив ориентировку от руководителя, пройдя инструктаж, выставив посты, полицейские отправились на поиски преступников. Через некоторое время удалось выйти на их след и задержать.