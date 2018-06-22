Общество

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Харьковская полиция устроила «налет» на АЗС

Харьковская полиция устроила «налет» на АЗС
​Харьковская полиция провела учения. Силовики отработали совместные действия во время "вооруженного разбойного нападения на АЗС" и задержания злоумышленников в рамках проведения операции "Сирена".
Согласно легенде, 21 июня на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской неизвестные совершили разбойное нападение на АЗС. Двое вооруженных мужчин на автомобиле  напали на автозаправочную станцию, завладели деньгами и скрылись места происшествия.

После полученного сообщения был введен в действие специальный оперативный план под условным названием "Сирена" и собран по тревоге личный состав. Получив ориентировку от руководителя, пройдя инструктаж, выставив посты, полицейские отправились на поиски преступников. Через некоторое время удалось выйти на их след и задержать.

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