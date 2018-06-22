Петр Порошенко ввел санкции против главных российских партий и друга Владимира Путина 22 июня 2018 г. источник 0 0

Президент Украины указом № 176 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 «О применении и внесении изменений в персональные в специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым предусматривается расширение санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе СНБО Украины, по инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лиц и 786 юридических лиц.



СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США 11 июня против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности: Научно-исследовательский институт «Квант»; ООО «Дайвтехносервис»; ООО «Цифровые технологии безопасности"; ERPScan BV; Embedi Limited.



Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; Избирательная комиссия «Республики Крым»; Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР); Всероссийская политическая партия «Родина»; политическая партия «Демократическая партия России»; Союз ветеранов Афганистана; политическая партия «Патриоты России»; общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»; Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»; политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Всероссийская общественная организация «Боевое братство»; Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы».



В СНБО отметили, что введены санкции против российских предприятий ВПК, а также ГП «Луганский авиационный ремонтный завод», который расположен на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены против Федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр центрального федерального округа»; Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио»; ООО «АРД Сатком Сервис»; ООО «РусИнтеКо»; ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации»; ООО «Лидер Строй», ООО «ПРОЕКТ», ООО «М-Телеком», ООО «Альфател», ООО «ПБР»; ООО «АСЗ».



Кроме того, санкции введены против физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и г. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу и в отношении которых введены санкции правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.