Для автопарка президента Украины собираются купить четыре люксовых Mercedes 22 июня 2018 г. источник 0 0

Автопарк президента планируют пополнить двумя новыми бронированными Mercedes, ожидаемая стоимость каждого из которых составляет примерно 800 тысяч долларов.

Кроме того, автобаза Госуправления делами намерена приобрести еще два авто представительского класса той же марки.



Вобъявлении в системе "Прозорро" отмечается, что все четыре машины должны быть текущего года выпуска, а бронированные – с самым высоким уровнем защиты от пуль и гранат, а также всем возможным комфортом. Еще одно авто должно быть оборудовано системой ночного видения.



Потратить на все готовы более 2 млн долларов. Цена ошеломляет, но в президентской автобазе утверждают, что стоимость машин будет ниже в результате торгов на аукционе. Также там отметили, что машины покупают не для Порошенко – ими будут возить высокопоставленных иностранных гостей.



В антикоррупционной организации Transparency International цену в 800 тысяч долларов за один автомобиль считают завышенной, хотя она и не является окончательной. И подозревают, что условия договора составлены так, будто уже подогнаны под конкретного продавца.



"По нашему мнению, ожидаемая стоимость является завышенной и, очевидно, в ходе торгов или аукциона, цена будет снижена и заказчик отчитается об экономии. Я думаю, что ДУСя уже знает, какую машину она хочет, какую машину она купит и, потенциально, кто эту машину им предложит и продаст", - считает директор программы инновационных проектов организации Виктор Нештуля.



На украинском рынке Mercedes именно такой модели, комплектации и уровня защиты можно найти за 630 тысяч долларов против 800, заявленных в тендере.



"Зная цены в Германии, можно сказать, что примерно 600 тысяч евро", - пояснил руководитель компании ателье тюнинга для авто Алексей Дашковский.



Хотя, как говорят автодилеры и эксперты рынка, цена может возрасти за счет дополнительной комплектации, например, той же системы ночного видения.



На фоне таких роскошных авто для президентских гостей сам Петр Порошенко будет иметь значительно более скромный вид. Он ездит также на двух бронированных Mercedes S-класса, но не новых – они остались ему в наследство от Януковича.



Дорогие бронированные авто – довольно распространенное средство передвижения для лидеров постсоветских стран. Например, Александр Лукашенко, несмотря на свой имидж скромного хозяйственника, тоже любит Mercedes класса люкс и нередко сам садится за руль, а также имеет в автопарке еще и Maybach.



Немецкий канцлер Ангела Меркель ездит в бронированной Audi модификации "канцлер" примерно за 250 тысяч евро.



Поддерживает отечественный автопром и французский президент Эмануэль Макрон, однако его неброньований Citroën – не такой уж и дорогой кроссовер, он стоит около 35 тысяч евро.



Самый скромный из всех европейских лидеров – голландский премьер-министр Марк Рютте. Он не только одновременно работает школьным учителем и хватается за швабру, чтобы вытереть пролитый кофе в голландском парламенте, а еще и передвигается на велосипеде за 40 евро. Чем, говорят, часто шокирует иностранных гостей, для которых все же подают традиционный кортеж.