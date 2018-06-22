Уровень теневой экономики Украины снизился до самой низкой отметки за последние годы

Уровень теневой экономики Украины по итогам 2017 года снизился до 31% ВВП, уменьшившись на 4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за двенадцать месяцев 2016 года.

Это самый низкий уровень за последние годы, согласно данным Министерства экономического развития и торговли.Все четыре метода, с использованием которых осуществляется интегральная оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня теневой экономики в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод "расходы населения – розничный товарооборот", согласно которому теневая экономика составляет 47% ВВП. Однако этот показатель на 4 п.п. ниже аналогичных расчетов за девять месяцев 2016 года.Электрический и монетарный методы показали сокращение на 3 п.п. до 28% и 24% соответственно, метод убыточности предприятий - на 2 п.п. до 20% ВВП.Детенизация экономики произошла за счет сохранения относительно макрофинансовой стабильности в условиях политики расширения внутреннего спроса и диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей. Это, в частности, привело к снижению инвестиционных рисков. Кроме того, МЭРТ указывает на сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожидания и "уровня восприятия украинских реформ в мире".При этом динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, такими как низкое доверие к институтам власти, сильные вызовы финансовой стабильности Украины, а также наличием неподконтрольных территорий.