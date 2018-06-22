Экономика

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Уровень теневой экономики Украины снизился до самой низкой отметки за последние годы

Уровень теневой экономики Украины снизился до самой низкой отметки за последние годы
Уровень теневой экономики Украины по итогам 2017 года снизился до 31% ВВП, уменьшившись на 4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за двенадцать месяцев 2016 года.
Это самый низкий уровень за последние годы, согласно данным Министерства экономического развития и торговли.



Все четыре метода, с использованием которых осуществляется интегральная оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня теневой экономики в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод "расходы населения – розничный товарооборот", согласно которому теневая экономика составляет 47% ВВП. Однако этот показатель на 4 п.п. ниже аналогичных расчетов за девять месяцев 2016 года.

Электрический и монетарный методы показали сокращение на 3 п.п. до 28% и 24% соответственно, метод убыточности предприятий - на 2 п.п. до 20% ВВП.

Детенизация экономики произошла за счет сохранения относительно макрофинансовой стабильности в условиях политики расширения внутреннего спроса и диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей. Это, в частности, привело к снижению инвестиционных рисков. Кроме того, МЭРТ указывает на сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожидания и "уровня восприятия украинских реформ в мире".

При этом динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, такими как низкое доверие к институтам власти, сильные вызовы финансовой стабильности Украины, а также наличием неподконтрольных территорий.

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