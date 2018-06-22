Стала известна дата встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 22 июня 2018 г. источник 0 0

Президент США Дональд Трамп озвучил дату встречи с главой России Владимиром Путиным. Лидеры стран намерены пообщаться во время визита в Брюссель, где с 11 по 12 июля будет проходить саммит НАТО.

Сейчас официально о дате встречи пока объявлено не было. В качестве еще одного из вариантов рассматриваются переговоры перед саммитом.



Также отмечается, что информация о возможных переговорах двух лидеров появились достаточно давно. Предполагалось, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встречу уже этим летом. Теперь же глава США более конкретно указал на то, что такие переговоры могут произойти.



«Возможно, что мы встретимся, да», – сказал Трамп.



По информации пресс-службы Кремля до сих пор нет никакой конкретики по переговорам Путина и Трампа. В частности, об этом заявил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.