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Стала известна дата встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

Стала известна дата встречи Дональда Трампа и Владимира Путина
Президент США Дональд Трамп озвучил дату встречи с главой России Владимиром Путиным. Лидеры стран намерены пообщаться во время визита в Брюссель, где с 11 по 12 июля будет проходить саммит НАТО.
Сейчас официально о дате встречи пока объявлено не было. В качестве еще одного из вариантов рассматриваются переговоры перед саммитом.

Также отмечается, что информация о возможных переговорах двух лидеров появились достаточно давно. Предполагалось, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встречу уже этим летом. Теперь же глава США более конкретно указал на то, что такие переговоры могут произойти.

«Возможно, что мы встретимся, да», – сказал Трамп.

По информации пресс-службы Кремля до сих пор нет никакой конкретики по переговорам Путина и Трампа. В частности, об этом заявил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.

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