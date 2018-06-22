Украина

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Украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря

Украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опубликовала прогноз магнитных бурь, согласно которому украинцев ожидает метеоудар 28 и 29 июня текущего года.
По словам экспертов, метеозависимым людям надо быть готовыми к тому, что самочувствие может ухудшиться уже 27 июня.

Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления обычно сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

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