Украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря 22 июня 2018 г. источник 0 0

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опубликовала прогноз магнитных бурь, согласно которому украинцев ожидает метеоудар 28 и 29 июня текущего года.

По словам экспертов, метеозависимым людям надо быть готовыми к тому, что самочувствие может ухудшиться уже 27 июня.



Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления обычно сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.