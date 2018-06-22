Мифы и правда об уходе за зубами 22 июня 2018 г. источник 0 0

О кариесе так много говорят, что любой считает себя специалистом и знает, от чего портятся зубы. А давайте проверим, какие знания верны, а какие — лишь растиражированный миф.

У детей не бывает кариеса



Абсолютный миф! Молочные зубы так же подвержены кариесу, как и постоянные. И многие проблемы с зубами начинаются в детском возрасте. Поэтому следить за состоянием зубов нужно с самого раннего возраста, следует приучать детей к заботе о полости рта, регулярно посещать стоматолога и при возникновении очагов заболевания своевременно лечить зубы.



Сладкое — основная причина кариеса



Не правда! Само по себе сладкое зубы не портит, а вот продолжительность его пребывания на зубах влияет на их состояние: углеводы — слишком хорошая питательная среда для бактерий. Если не есть сладкое на ночь, не устраивать сладких перекусов между приемами пищи, не есть сладкое липучее (карамельки, ириски), полоскать рот после еды или использовать жевательную резинку, то от конфет зубы не пострадают.



Чем дороже зубная паста, тем меньше риск заболеть кариесом



Это правда! Чем дороже и качественнее ваша зубная паста, тем она лучше заботится о ваших зубах. Обязательно обращайте внимание, чтобы в составе пасты был кальций.



Жвачка после еды защищает от кариеса



Это правда. Жевательная резинка действительно удаляет остатки пищи с поверхности зубов. Однако помните, что жевать ее для профилактики кариеса достаточно 10-15 минут. Дальнейшее жевание может пагубно сказать на вашей системе пищеварения.



Яблоки полезны для зубов



Наоборот. Кислое вредит зубам не меньше, чем сладкое. Кислота, содержащаяся в ягодах, фруктах и соках, может нанести разрушительный вред эмали ваших зубов, что, в свою очередь, в дальнейшем может привести к кариесу. Поэтому, кстати, свежевыжатые соки всегда следует пить через трубочку.



Кариес — наследственное заболевание



Абсолютная правда! К сожалению, наследственность — это один из факторов риска при возникновении кариеса. Наследственность влияет на прикус, появление зубов мудрости, количество зубов, ровность зубного ряда. Поэтому если у вас есть какие-то проблемы с зубами, старайтесь оберегать от них своих детей, приводите их на осмотры к стоматологу, занимайтесь профилактикой и уделите особое внимание правильному питанию.



Чувствительность зубов — первый признак кариеса



Это миф. Повышенная чувствительность зубов может возникать по совершенно разным причинам: от трещин и сколов до рецессии десны.



Стачивание и шлифовка зубов могут привести к кариесу



Увы, это так. И то, и другое вмешательство оказывают сильное воздействие на зубы (повреждения, трещины), которое может стать причиной кариеса. Однако при установке коронок без этих манипуляций, к сожалению, не обойтись. Приходится выбирать меньшее из зол.



Семечки укрепляют зубную эмаль



Миф! Народная молва приписывает семенам подсолнечника практически фантастические качества. Она утверждает, что семечки можно использовать как профилактическое средство для борьбы с кариесом. Действительно, в семечках содержатся полезные вещества, например, магний, цинк. Они даже считаются природными антидепрессантами, однако их польза для зубов явно преувеличена. И даже наоборот, постоянное употребление семечек может привести к истиранию эмали, вызвать микротрещины, а они, в свою очередь, могут стать причиной кариеса.



Зубы надо чистить после каждого приема пищи



Нет! Чистить зубы необходимо не более двух раз в день (впрочем, и не менее). После приемов пищи в обязательном порядке полоскать рот простой водой или специальным ополаскивателем. Забота о гигиене полости рта спасет вас от множества проблем с зубами в будущем.