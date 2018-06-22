Харьков

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В Харьковской области открыли два туристических маршрута

В Харьковской области открыли два туристических маршрута
Два новых туристических маршрута открылись в Харьковской области.
Как сообщил начальник Управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Олег Яцына, маршрут "Сладкая история белого лебедя" открыт в Богодуховском районе. Он посвящен объектам, связанным с жизнью основателя Шаровского замка сахарного магната Леопольда Кенига.

Маршрут "Легенды изумрудного камина" посвящен жемчужине гончарного производства Слобожанщины - Будянскому заводу.

"Завода сегодня не существует, но в Будах осталась школа росписи, музей. Нам удалось сохранить уникальный камин Кузнецова - основателя завода", - отметил Яцына.

Также среди маршрутов - "Харьков космический", который предусматривает посещение предприятий, задействованных в космической отрасли.

"В целом на сегодня областным туристско-информационным центром разработано более 50 маршрутов. Туристические фирмы также разрабатывают свои и индивидуальные маршруты для туристов", - отметил Яцына.

Кроме того, Управление культуры и туризма ХОГА будет приобщаться к проведению культурных событий на Харьковщине, в рамках которых можно представить туристический потенциал региона.

Так, 22-24 июня в Харькове, на базе Арт-завода «Механика» пройдет музыкальный фестиваль «Нове коло», который соберет музыкантов из многих европейских стран. На мероприятие съедутся и иностранные поклонники «тяжелой» музыки.

«На территории фестиваля будет развернута площадка, на которой будет представлена этническая культура и искусство Слобожанщины: гончарство, стеклодувство, кузнечноемастерство и т.д.», - рассказал начальник Управления культуры и туризма.

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