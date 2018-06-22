Харьков

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Харьковский вуз стал лучшим в Украине

Харьковский вуз стал лучшим в Украине
Лучшим вузом в Украине в  2018 году по версии рейтинга QS World University Rankings стал Харьковский национальный университет им. Василия Каразина. Он вошел в группу вузов , которые занимают места с 401-го по 410-е.
411–420 место занял Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

501–550 – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

701–750 – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

801–1000 - Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет.

Возглавил рейтинг QS World University Rankings Массачуссетский технологический институт США, затем следуют Стендфордский университет, Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт (все - США) и Кембридж (Британия).

QS World University Rankings — самый популярный рейтинг университетов в мире.

Рейтинг учитывает шесть ключевых показателей: академическую репутацию (40% оценки), репутацию среди работодателей (10%), соотношение количества студентов и научно-педагогического состава университета (в меньших группах более качественное преподавание) (20%), цитируемость научных работ в Scopus (20%), доля иностранных студентов и преподавателей (5% и 5% соответственно).

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