Пассажирам Wizz Air придется платить за перевозку ручной клади в салоне самолета 22 июня 2018 г. источник 0 0

Лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручной багаж в салон самолета. Теперь для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.

Его можно приобрести, бронируя билеты на сайте или через Wizz Air Call Center, за 5-10 евро, или же в аэропорту за 25 евро, сообщается на сайте Wizz Air.



Без услуги Wizz Priority ручная кладь будет перевозиться в багажном отсеку самолета. Зато, покупая "приоритетный" пакет пассажиры смогут взять с собой в салон два багажа с габаритам: 55x40x23 см до 10 кг и 40x30x18 см. Дополнительным багажом может быть ноутбук, сумка с фотоаппаратом или рюкзак.



Кроме того, Wizz Priority дает право первыми выбрать места в салоне самолета. Но он не дает никаких преимуществ при регистрации в аэропорту и прохождение паспортного контроля.