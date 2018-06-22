Экономика

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Пассажирам Wizz Air придется платить за перевозку ручной клади в салоне самолета

Пассажирам Wizz Air придется платить за перевозку ручной клади в салоне самолета
Лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручной багаж в салон самолета. Теперь для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.
Его можно приобрести, бронируя билеты на сайте или через Wizz Air Call Center, за 5-10 евро, или же в аэропорту за 25 евро, сообщается на сайте Wizz Air.

Без услуги Wizz Priority ручная кладь будет перевозиться в багажном отсеку самолета. Зато, покупая "приоритетный" пакет пассажиры смогут взять с собой в салон два багажа с габаритам: 55x40x23 см до 10 кг и 40x30x18 см. Дополнительным багажом может быть ноутбук, сумка с фотоаппаратом или рюкзак.

Кроме того, Wizz Priority дает право первыми выбрать места в салоне самолета. Но он не дает никаких преимуществ при регистрации в аэропорту и прохождение паспортного контроля.

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