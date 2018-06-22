Под Харьковом электричка сбила мотоциклистов 22 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Электричка "Святогорск-Купянск" под управлением 37-летнего машиниста столкнулась с мотоциклом "Ява".

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 21 июня в 18:30 на железнодорожном перегоне "18-й километр" возле села Кругляковка Купянского района. 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка мотоцикла погибли от травм.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



По данным оперативной сводки Харьковской облгосадминистрации, электропоезд стоял 2 часа 49 минут. Движение на перегоне восстановили полностью в 23.07.