Происшествия

  • 138
    •  / 

Под Харьковом электричка сбила мотоциклистов

Под Харьковом электричка сбила мотоциклистов
Электричка "Святогорск-Купянск" под управлением 37-летнего машиниста столкнулась с мотоциклом "Ява".
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 21 июня в 18:30 на железнодорожном перегоне "18-й километр" возле села Кругляковка Купянского района. 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка мотоцикла погибли от травм.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным оперативной сводки Харьковской облгосадминистрации, электропоезд стоял 2 часа 49 минут. Движение на перегоне восстановили полностью в 23.07.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1239 грн
100 USD 2630.54 грн
100 EUR 3035.11 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи