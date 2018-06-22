Руководство ФК «Полтава» объявило о роспуске команды 22 июня 2018 г. источник 0 0

Руководство футбольного клуба “Полтава” объявило о роспуске команды.

Такое решение во время совещания сообщил вице-президент клуба, сообщает официальный сайт полтавского клуба.



"22 июня игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и расторгнуть с ними договоры", - говорится в сообщении.



ФК "Полтава" в концовке прошлого сезона завоевала право выступать в УПЛ, победив в переходных матчах одесский "Черноморец" - 0:1 и 3:0.



Официальной причиной расформирования команды считается запрет УПЛ играть команде на собственной арене "Локомотив". Между тем, ремонтные работы на "Локомотиве" продолжаются. Примечательно, что при подаче заявки на новый сезон в УПЛ "Полтава" определила, как домашнюю арену,другой полтавский стадион - "Ворскла" им. Алексея Бутовского.