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Руководство ФК «Полтава» объявило о роспуске команды

Руководство ФК «Полтава» объявило о роспуске команды
Руководство футбольного клуба “Полтава” объявило о роспуске команды.
Такое решение во время совещания сообщил вице-президент клуба, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"22 июня игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и расторгнуть с ними договоры", - говорится в сообщении.

ФК "Полтава" в концовке прошлого сезона завоевала право выступать в УПЛ, победив в переходных матчах одесский "Черноморец" - 0:1 и 3:0.

Официальной причиной расформирования команды считается запрет УПЛ играть команде на собственной арене "Локомотив". Между тем, ремонтные работы на "Локомотиве" продолжаются. Примечательно, что при подаче заявки на новый сезон в УПЛ "Полтава" определила, как домашнюю арену,другой полтавский стадион - "Ворскла" им. Алексея Бутовского.

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