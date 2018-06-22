Общество

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Александр Фельдман премирует выпускников школ

Александр Фельдман премирует выпускников школ
Харьковские выпускники, сдавшие ВНО на 200 баллов, получат премии Фонда Александра Фельдмана
Участники внешнего независимого оценивания 2018 года из Харькова и Харьковской области, которые сдали один или более предметов на максимальные 200 балов, получат премии в размере 5 тыс. грн от Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана». Его основатель, народный депутат Украины Александр Фельдман считает, что такое дополнительное поощрение будет стимулировать талантливую молодежь к дальнейшей учебе и профессиональной самореализации. Результаты ВНО уже известны, отличники уже начали обращаться в Фонд, и в ближайшее время состоится торжественная церемония вручения премий.

«Уже известно, что максимальную оценку на Харьковщине получил 31 выпускник, что является лучшим показателем за все годы проведения ВНО и лучшим результатом в Украине! Прекрасно, что молодежь стремится к знаниям, и наши учителя могут их им дать. Наша задача - сделать так, чтобы талантливые юноши и девушки могли реализовать свой потенциал в Украине, а не покидали ее в поисках лучшей жизни. Важно показать им, что их ценят, в них нуждаются. Премия нашего фонда - это наша лепта в общее дело – награда юным землякам за труд и благодарность их родителям за правильное воспитание детей», - подчеркнул Александр Фельдман.

Согласно результатам ВНО, 200 балов по одному из предметов в Харьковской области набрал 31 выпускник (всего по Украине - 210), из них 5 - сразу по двум предметам (всего по Украине - 12). Уточнить информацию по поводу вручения премии отличники могут по тел. (057) 728 46 91 (с10:00 до 17:00).

Напомним, что на премии выпускникам направлена стипендия основателя фонда, народного депутата Украины Александра Фельдмана, которую он получает как почетный харьковчанин. Стипендия за 2017 год в сумме 192 тыс. грн уже поступила на счет именного фонда мецената.

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