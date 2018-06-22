Первый день войны: как это было 22 июня 2018 г. источник 0 0

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.