ЕС завершает спасение Греции от кризиса 22 июня 2018 г. источник 0 0

Страны Еврогруппы достигли договоренности о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи.

Афины получат 15 миллиардов евро на создание резервного запаса, а также значительные послабления по возврату кредитов, сообщил в ночь на пятницу, 22 июня, глава Еврогруппы Марио Сентено, сообщает DW.



Меры включают, в частности, продление действия кредитной помощи, а также предоставление дополнительного срока до начала погашения кредитов. Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь этот срок отложен еще на десять лет.



Как и другие находившиеся в кризисе страны Еврогруппы, Греция «сумела кардинально сменить курс в экономике и вновь стоит на своих ногах», подчеркнул Сентено. По его словам, дальнейших программ финансовой помощи Афинам не будет.



В свою очередь, комиссар ЕС по валютным вопросам Пьер Московиси заявил об «историческом моменте» как для Греции, так и для всей еврозоны. Для европейского валютного союза окончание программы помощи Греции является «символической конечной точкой экзистенциального кризиса нашей общей валюты», указал он.



Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что достигнутые договоренности «крайне важны» для его страны. После восьми лет реформ и связанных с ними лишений греки должны «теперь почувствовать перемены и в своих кошельках», отметил он. Одновременно министр указал, что его правительство «никогда не забудет, что пришлось пережить греческому народу за прошедшие восемь лет» и подчеркнул, что кредиторы Афин не потребовали от них выполнения новых обязательств.



Встреча министров финансов еврозоны по вопросу дальнейших действий в отношении Греции после окончания программы спасения этой страны от банкротства продолжалась накануне вечером дольше, чем ожидалось. По информации AFP, прежде всего, Германия ставила Афинам жесткие условия для предоставления послаблений Афинам по окончанию программы помощи.



Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В свою очередь правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь растет.