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Харьковчан приглашают на работу в рыбоохранный патруль

Харьковчан приглашают на работу в рыбоохранный патруль
Харьковский рыбоохранный патруль объявил о наборе сотрудников.
Как сообщили в Госагенстве рыбного хозяйства, планируется принять на работу три главных госинспектора и одного ведущего госинспектора. Набор проводится до 3 июля. Претенденты должны пройти тесты. Всего в тестовом задании 120 вопросов.

В патруле уже работают семь инспекторов, по штатному расписанию в инспекции должно работать 14 чел.

Как уточнили в рыбохране, зарплата инспекторов составляет 8-12 тыс.грн. в мес. На работу (сначала на стажировку) принимают только после прохождения конкурса. Во время стажировки новобранцы должны будут поработать на водных объектах всей области. А когда наберутся опыта, их закрепят за определенными участками. Сотрудников набирают, чтобы охватить больше водных объектов региона.

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