Харьковчан приглашают на работу в рыбоохранный патруль 22 июня 2018 г. источник 0 0

Харьковский рыбоохранный патруль объявил о наборе сотрудников.

Как сообщили в Госагенстве рыбного хозяйства, планируется принять на работу три главных госинспектора и одного ведущего госинспектора. Набор проводится до 3 июля. Претенденты должны пройти тесты. Всего в тестовом задании 120 вопросов.



В патруле уже работают семь инспекторов, по штатному расписанию в инспекции должно работать 14 чел.



Как уточнили в рыбохране, зарплата инспекторов составляет 8-12 тыс.грн. в мес. На работу (сначала на стажировку) принимают только после прохождения конкурса. Во время стажировки новобранцы должны будут поработать на водных объектах всей области. А когда наберутся опыта, их закрепят за определенными участками. Сотрудников набирают, чтобы охватить больше водных объектов региона.