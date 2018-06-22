Под Харьковом пожилой женщине отрубили голову 22 июня 2018 г. источник 0 0

В поселке Боровая Харьковской области правоохранители нашли обезглавленное тело 88-летней старушки.

По данным правоохранителей, 21 июня в 10:53 в частном доме обнаружили погибшую местную жительницу. На место происшествия выезжали руководители местного райотдела, следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры. Правоохранители нашли два топора со следами вещества бурого цвета, молоток, а также следы ударов острым предметом на линолеуме. Тело погибшей направили в морг.



По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"), а также задержали подозреваемую. Силовики считают, что злодеяние могла совершить 49-летняя дочь жертвы, страдающая психическими расстройствами.

