Происшествия

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Под Харьковом пожилой женщине отрубили голову

Под Харьковом пожилой женщине отрубили голову
В поселке Боровая Харьковской области правоохранители нашли обезглавленное тело 88-летней старушки.
По данным правоохранителей, 21 июня в 10:53 в частном доме обнаружили погибшую местную жительницу. На место происшествия выезжали руководители местного райотдела, следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры. Правоохранители нашли два топора со следами вещества бурого цвета, молоток, а также следы ударов острым предметом на линолеуме. Тело погибшей направили в морг.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"), а также задержали подозреваемую. Силовики считают, что злодеяние могла совершить 49-летняя дочь жертвы, страдающая психическими расстройствами.

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