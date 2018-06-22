Донецкую область возглавил генерал СБУ

«Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте. Только в составе боевых групп СБУ, а деятельность боевых групп СБУ, как у нас не принято комментировать, я как президент очень хорошо знаю и могу засвидетельствовать, что когда враги боятся Александра Ивановича, они это делают не зря. Это человек, который решительно идет в бой, человек, который имеет аналитический склад ума, человек, который очень хорошо известен на Донбассе, которого знает весь Донбасс. И Александр Иванович знает и уважает Донбасс и его жителей. Уверен в том, что тот опыт эффективного сотрудничества с операцией Объединенных сил, взаимодействие руководителя военно-гражданской администрации с операцией Объединенных сил очень важен, тот опыт сотрудничества с силовиками, опыт сотрудничества с народными депутатами, бесценен», - сказал глава государства.
Как подчеркнул Порошенко, приоритетом в работе Куця должны стать мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территории.
«Это наша общая задача. Я убежден, что у Александра Ивановича все получится», - сказал президент.
После представления работник аппарата обнародовал указ президента: «Назначить Куця Александра Ивановича председателем Донецкой областной государственной администрации. Президент Украины Петр Порошенко».
Напомним, 13 июня президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой облгосадминистрации. 19 июня Порошенко назначил Жебривского аудитором
Национального антикоррупционного бюро Украины.
41-летний Куць до этого назначения руководил управлением СБУ в Донецкой области.