Аграрії Харківщини оновлюють техніку завдяки кредитам ПриватБанку

Спеціально для сільгоспвиробників країни ПриватБанк розробив низку кредитних програм.

Це «АгроКУБ», «Агросезон», лізинг сільгосптехніки. Також селяни можуть скористатися і традиційними кредитними продуктами банку. Привабливість співробітництва у цих напрямках обумовлена тим, що ПриватБанк є уповноваженим банком державної програми часткової компенсації витрат. За цією програмою можна придбати сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва як за допомогою кредитних грошей, так і за рахунок власних коштів підприємств. У нинішньому році Постановою КМУ України № 86 від 07.02.2018 розмір компенсації був збільшений з 20% до 25%. А деякі господарства можуть отримати навіть 40% компенсації витрат. Дія програми поширюється на сільгосптехніку та обладнання вітчизняного виробництва, які придбано після 01.01.2018.У Богодухівському районі Харківської області фермерське господарство «Злагода-2010» скористалося цією програмою. Там напередодні весняно-польових робіт придбали новенький трактор, оборотний плуг та обприскувач. Все обладнання вже працює у полі.«Ми з банком співпрацюємо вже давно, - розповідає керівник фермерського господарства «Злагода-2010» Сергій Явтушенко. - Кредитні програми стали для нас справжнім порятунком. Просто взяти і викласти за новий трактор 600 000 гривень не кожному по силах. Лізинг від ПриватБанку із відтермінуванням платежів, а ще і 40% компенсації з бюджету - це вже реальне вирішення питання оновлення техніки».Банк пропонує адаптований графік погашення боргу з урахуванням агросезону під час оформлення сільгосптехніки у лізинг. Завдяки цьому підприємству не потрібно виводити з обігу всі 100% вартості покупки. Він може оплачувати техніку частинами за рахунок прибутку від її використання. Крім того, за рахунок амортизації, податкового кредиту з ПДВ клієнт банку отримує можливість економити на податкових платежах. Для залучення фінансування не потрібна додаткова застава чи нотаріальне оформлення. ПриватБанк гарантує своєчасне виконання зобов’язань постачальником техніки. Крім того, на це майно не можна накласти арешт або звернути стягнення. Процентна ставка при такому кредитуванні низька – від 1% річних без прихованих комісій і переплат. Клієнт отримує майно відразу, а виплати здійснює поступово за рахунок прибутку від використання.Найбільш поширена серед аграріїв області програма кредитування – «АгроКУБ». З початку року кошти на свій розвиток отримали більше 50 господарств. «АгроКУБ» передбачає швидке отримання позики - буквально за кілька днів на суму до 1 млн грн при відсотковій ставці лише 2% на місяць. При цьому упродовж першого півріччя фермер (підприємство) виплачує тільки проценти. Сума боргу з відсотками рівними частинами погашається у наступні шість місяців. Одна з переваг даної форми кредитування – можливість оформити другу таку ж позику до повного погашення першої.«Активно користуються наші аграрії і програмою «Агросезон», - пояснює заступник директора ГРУ ПриватБанку у Харківській області Геннадій Кутняков. - Клієнт може отримати кошти на такі потреби, як закупівля насіння, засобів захисту рослин, добрив, палива, запасних частин і ремонт техніки. Кредитування здійснюється живими грошима. При цьому графік їх використання й погашення заборгованості адаптований до періодів сільськогосподарського циклу, тобто кредитний ліміт можна вибирати частинами, посезонно: під посівну кампанію або збирання врожаю».За перші 4 місяці 2018 року можливістю купівлі техніки з частковою компенсацією її вартості скористалися 271 фермерське господарство та агропідприємство. З початку року сума виплачених держкомпенсацій за заявками клієнтів ПриватБанку перевищила 22,6 млн грн.