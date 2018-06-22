В Харькове откроются сорок музыкальных площадок

Как сообщили организаторы, на 40 открытых и закрытых площадках выступят музыканты. Можно будет также узнать больше об истории музыки, поучаствовать в музыкальном джеме и научиться танцевать. Вход на все мероприятия - бесплатный.
По информации организаторов, в Дне музыки участвует оркестр Сxid OPERA, который выступит на ступенях Харьковского театра оперы и балета. Гости фестиваля первыми увидят презентацию фрагмента новой оперы "Сват поневоле". Также в этот день Харьковская областная филармония приглашает горожан на открытую репетицию симфонического оркестра и органный концерт. Отдельным событием станет площадка духовых оркестров, которая также расположится перед Оперным театром.
В течение дня на центральных улицах будут работать музыкальные и танцевальные сцены, играть оркестры, выступать перформеры.
Полную программу фестиваля можно найти здесь
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"День музыки" возник в Париже в 1982 году. В 1987 году празднования прошли в 50 странах, а в 2014-м День Музыки отметили в 450 городах 116 стран, от Франции и Германии, до Коста-Рики и Китая.