В Харькове откроются сорок музыкальных площадок

В Харькове 23 июня пройдет фестиваль "День музыки".

"День музыки" возник в Париже в 1982 году. В 1987 году празднования прошли в 50 странах, а в 2014-м День Музыки отметили в 450 городах 116 стран, от Франции и Германии, до Коста-Рики и Китая.