Харьковские ученые отправятся на яхте в Хайфу 23 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Презентация морской научной экспедиции пройдет 25 июня в Харьковском национальном университете им.Каразина.

Как сообщили в вузе, конечный пункт плавания яхты "Нептун" - Хайфа (Израиль). Экспедиция проводится при поддержке еврейских организаций Харькова. Яхта под управлением шкипера Валерия Овсянникова преодолеет более 1600 морских миль.



Руководителем научной составляющей экспедиции выступил Андрей Утевский - доцент кафедры зоологии и экологии животных биологического факультета университета, биолог-аквалангист, который 35 лет занимается подводным плаванием и на профессиональном уровне изучает подводный мир Антарктики. Во время экспедиции будут собраны образцы рыб и их паразитов в Средиземном море.



Начало презентации - в 11:00. Место проведения: площадь Свободы, 6, площадка перед северным корпусом университета. Участникам мероприятия продемонстрируют яхту. Отплывать она будет из Херсона с причала яхт-клуба строительного завода 3-4 июля.