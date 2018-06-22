YouTube и Facebook вводят платную подписку 22 июня 2018 г. источник 0 0

YouTube вводит функцию платной подписки на каналы, имеющие более 100 тысяч подписчиков.

Как сообщает Bloomberg, об этом просили сами блогеры, поскольку для них фактически единственным источником заработка на платформе была реклама. Авторы будут получать 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. Комиссии за проведение транзакций, в частности по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.



Кроме этого, подписка позволит пользователям получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивного контента и атрибутики.



В свою очередь, компания Facebook также начала тестировать функцию платных групп: чтобы получить доступ к контенту таких сообществ, пользователям придется платить от 5 до 30 долларов в месяц, сообщает TechCrunch.



По мнению владельцев соцсети, такой функционал должен мотивировать администраторов групп создавать уникальный контент. В ближайшее время нововведения протестируют администраторы ограниченного круга сообществ. Если эксперимент окажется успешным, такая возможность станет общедоступной.