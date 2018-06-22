Мининфраструктуры собирается построить в Украине полсотни аэропортов 22 июня 2018 г. источник 0 0

Министерство инфраструктуры Украины планирует построить полсотни аэропортов до 2030 года.

"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим о 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил глава ведомства Владимир Омелян во время презентации украинской транспортной стратегии.



Омелян также отметил, что время, за которое люди добираются до аэропорта, должно составлять в среднем час, но не более. Также планируется открыть около 350 новых направлений полетов.