Украина

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Мининфраструктуры собирается построить в Украине полсотни аэропортов

Мининфраструктуры собирается построить в Украине полсотни аэропортов
Министерство инфраструктуры Украины планирует построить полсотни аэропортов до 2030 года.
"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим о 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил глава ведомства Владимир Омелян во время презентации украинской транспортной стратегии.

Омелян также отметил, что время, за которое люди добираются до аэропорта, должно составлять в среднем час, но не более. Также планируется открыть около 350 новых направлений полетов.

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