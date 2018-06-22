В США впервые сократилась доля белокожего населения 22 июня 2018 г. источник 0 0

С 2015 по 2016 годы количество белых американцев нелатиноамериканського происхождения сократилось впервые в истории США.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы переписи населения США, пишет The Hill.



Данные указывают, что белокожее население быстро стареет, а американцы вообще откладывают решение о создании семьи. Это происходит на фоне сокращения притока иммигрантов из европейских стран. В то же время динамично растут общины меньшинств.



Среднему белому американцу нелатиноамериканського происхождения, по данным переписи, 43.5 лет, а вот американцу латиноамериканского происхождения - 29.3 лет.



Сообщается, что в период между 2016 и 2017 годами общее количество белых американцев нелатиноамериканского происхождения сократилась на примерно 0.02 процента до 197.8 миллионов человек.



По данным переписи, доля американцев латиноамериканского происхождения составила 58.9 миллионов, то есть возросло на 2.1% с предыдущего года. Количество афроамериканцев выросло на 1.2% до 47.4 миллиона, а американцев азиатского происхождения на 3.1% до 22.2 миллиона.



Средний возраст жителя США вырос до 38 лет, что, по мнению обозревателей, отражает тот факт, что поколение "бебибумеров" и "миллениалов" стареют, но при этом эти группы рожают меньше детей, чем раньше.



Стоит отметить, что нобелевский лауреат по экономике Ангус Дитон заявил о резком сокращении светлокожего населения США еще в 2015 году.