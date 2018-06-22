ДТП в Харькове: на «зебре» сбили четырехлетнего ребенка

Skoda Fabia сбила на пешеходном переходе четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.
Как рассказал очевидец аварии,ДТП произошло 22 июня около 13:00 в Харькове, на проспекте Тракторостроителей, 134.
По словам свидетеля, на нерегулируемом пешеходном переходе мальчик не стал ждать маму и вырвался вперед. На третьей полосе его сбил автомобиль Scoda Fabia, в котором находились женщина и ее несовершеннолетняя дочь.
"Тормозной путь машины начинался практически перед зеброй и продолжался около 15 метров. По всем подсчетам выходит, что она ехала со скоростью не менее 80, а то и все 90 километров в час. После ДТП водитель вела себя нагло, огрызалась на замечания очевидцев и не пыталась помочь пострадавшему", - рассказал очевидец.
Свидетель утверждает, что мальчик потерял сознание в скорой, и его отвезли в реанимацию.
В пресс-службе областной полиции подтвердили информацию об аварии, однако подробности пообещали сообщить позже.