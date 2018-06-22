Венгрия дала согласие на саммит Украина-НАТО в нетрадиционном формате 22 июня 2018 г. источник 0 0

Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО.

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает «Европейская правда».



Венгерский министр отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе.



«Решения венгерского правительства однозначны. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО», - заявил он.



И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита.



Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны.



«Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины», - заявил он.



Саммит пройдет с участием глав государств и правительств стран НАТО, руководителей Украины и Грузии.

