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Венгрия дала согласие на саммит Украина-НАТО в нетрадиционном формате

Венгрия дала согласие на саммит Украина-НАТО в нетрадиционном формате
Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО.
Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает «Европейская правда».

Венгерский министр отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе.

«Решения венгерского правительства однозначны. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО», - заявил он.

И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита.

Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны.

«Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины», - заявил он.

Саммит пройдет с участием глав государств и правительств стран НАТО, руководителей Украины и Грузии.

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