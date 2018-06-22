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Северная и Южная Кореи назначили дату воссоединения семей

Северная и Южная Кореи назначили дату воссоединения семей
27 апреля во время межкорейского саммита были достигнуты договоренности по воссоединению семей из Южной и Северной Кореи, которые были разделены во время Корейской войны 1950-53 годов.
Встреча должна состояться с 20 по 26 августа на севере курорта Кунг-Маунт Кумганг.

Накануне Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.

Кроме договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, Кореи будут настаивать на трехсторонних переговорах, включая Вашингтон, или вчетвером - вместе с Пекином, чтобы перевести перемирия в мирный договор и установить постоянный мир на Корейском полуострове.

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