Северная и Южная Кореи назначили дату воссоединения семей 22 июня 2018 г. источник 0 0

27 апреля во время межкорейского саммита были достигнуты договоренности по воссоединению семей из Южной и Северной Кореи, которые были разделены во время Корейской войны 1950-53 годов.

Встреча должна состояться с 20 по 26 августа на севере курорта Кунг-Маунт Кумганг.



Накануне Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.



Кроме договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, Кореи будут настаивать на трехсторонних переговорах, включая Вашингтон, или вчетвером - вместе с Пекином, чтобы перевести перемирия в мирный договор и установить постоянный мир на Корейском полуострове.

