Украина

  • 176
    •  / 

В Украине планируют отказаться от маршруток

В Украине планируют отказаться от маршруток
Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии, планирует до 2030 года полностью отказаться от современных украинских маршруток.
«Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отметим, что в конце прошлого месяца Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

 Эта стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления.

 В рамках стратегии будет внедрена программа подготовки и развития персонала, будет повышена прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.

Постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2623.89 грн
100 EUR 3056.31 грн
10 RUB 4.1491 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи