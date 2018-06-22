В Украине планируют отказаться от маршруток 22 июня 2018 г. источник 0 0

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии, планирует до 2030 года полностью отказаться от современных украинских маршруток.

«Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам», - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.



Отметим, что в конце прошлого месяца Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.



Эта стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления.



В рамках стратегии будет внедрена программа подготовки и развития персонала, будет повышена прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.



Постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.

