Харьков

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Погода в Харькове: жара не отступает

Погода в Харькове: жара не отступает
Несмотря на обнадеживающие прогнозы, обещающие прохладу, столбик термометра не спешит далеко отходить от отметки +30.
Завтра, 23 июня, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; местами град, шквалы 15–20 м/сек. Ветер юго-восточный, 7–12 м/сек. Температура по области: ночью 16–21º тепла, днем 29–34º выше нуля; по городу: ночью 18–20º тепла, днем 29–31º выше нуля.

В воскресенье, 24 июня: переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, 7–12 м/сек., ночью местами шквалы 15–20 м/сек. Температура: ночью 14–19º тепла, днем 21–26º выше нуля.

25 июня: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 10–15º тепла, днем 24–29º выше нуля.

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