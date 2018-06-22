Погода в Харькове: жара не отступает 22 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Несмотря на обнадеживающие прогнозы, обещающие прохладу, столбик термометра не спешит далеко отходить от отметки +30.

Завтра, 23 июня, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; местами град, шквалы 15–20 м/сек. Ветер юго-восточный, 7–12 м/сек. Температура по области: ночью 16–21º тепла, днем 29–34º выше нуля; по городу: ночью 18–20º тепла, днем 29–31º выше нуля.



В воскресенье, 24 июня: переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, 7–12 м/сек., ночью местами шквалы 15–20 м/сек. Температура: ночью 14–19º тепла, днем 21–26º выше нуля.



25 июня: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 10–15º тепла, днем 24–29º выше нуля.